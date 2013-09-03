Нужна шапка 1000+ х 300пкс Шапка для сайта небольшого микро-района. Никаких современных мегаполисов и тд быть не должно. Так же есть 2 фотки главной площади, которые по усмотрению можно использовать. Подробности исполнителю...
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Редизайн сайта питомника породистых собачек. Нужны 2 страницы
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