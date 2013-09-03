Нужно сделать интерфейс к системе Биллинга, главное требование дизайн не должен быть перегружен, Структура того что нужно будет сделать красивое меню слева страницы, один дизайн под формы он должен быть универсальным, один дизайн под все таблицы. Если ...
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Необходимо создать уникальный дизайн сайта Инвестиционного проекта (Hyip), на основе образцов: http://gamma-ic.com/ , https://coolbost.com/ , https://topcapitalist.com/index.php
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