Seo-текст - 6700 знаков

КопирайтингЗавершен14 заявок255 просмотров
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Текст 6700 символов с пробелами. Необходим грамотный, рекламный рерайт текста с добавлением ключевых фраз (seo). Текст отправлю в личку. Пишите предложения с ценой.

11 лет назад
igor_xp
Игорь 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$12
1 день
Отличная работа за приемлемые деньги, спасибо!
Отличный заказчик. Задание четкое, оплата моментальная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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