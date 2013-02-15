Нужно написать инструкцию по оплате Qiwi кошельком

Требуется написать около 50-100 статей (по несколько тысяч символов), связанных с налоговыми вычетами. По каждой статье мы предоставим тему, идею статьи и материалы, на которые нужно опираться. Качество статей должно быть очень высокое (с точки зрения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать пошаговую инструкцию по оплате Qiwi кошельком:
1) Непосредственно с киви кошелька.
2) Через терминал. Включая поход к терминалу, описание действий и фотографирование каждого шага (желательно, чтобы фотографии были приличного качества).
Сделать нужно в течение субботы. Предлагайте услуги и ценник. Сама оплата будет полностью компенсироваться дополнительно к бюджету.
Детально будем договариваться в личной переписке.
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