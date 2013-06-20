Нужны интересные тексты для людей на разные темы

Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер. Тематика текстов - ответы на вопросы "как?", "почему?" и т.п. Основное требование к текстам - отсутствие воды и полное раскрытие темы вопроса. Сразу скажу, что это не должен быть рерайт какой-то существующей статьи, а должен быть переработанный текст из разных источников. Примеры таких текстов:

shkolazhizni.ru/archive/0/n-8285/

kakprosto.ru/kak-94419-kak-pitatsya-pri-povyshennoy-kislotnosti-zheludka

lifehacker.ru/2013/06/20/gum-out-of-hair/

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