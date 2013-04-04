Наполнить сайт текстом

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КопирайтингЗавершен27 заявок298 просмотров
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Доброго времени, нужно написать серию статей (около 30 для начала) и потом постоянно писать для сайта www.avtonrj.ru - сообщите, кому интересно - цена и сроки, благодарю.

11 лет назад
artkotleta
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
SeoCreative
Дмитрий 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$120
7 дней
Все супер! РЕКОМЕНДУЮ!
Только приятные впечатления от работы с Андреем!!! Четкие пожелания, своевременная и достойная оплата за работу. Желаю вам добросовестных исполнителей в будущем. И надеюсь на продолжение сотрудничества.
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