SeoCreative

Комплексное SEO, seo-аудиты, ORM, настройка Аналитики и Метрики

Опыт 2 года в интернет-маркетинге и SEO. В данный момент работаю в компании в отделе seo-оптимизации. Предоставляю комплексные и разовые услуги по поисковой оптимизации и продвижению сайтов, настройке Google Analytics и Яндекс Метрики.

Мои услуги для Вашего бизнеса в интернете:

1. Аудит интернет-рессурсов:

- подробный технический аудит "под ключ" (с предоставлением гостевых доступов к админке и аккаунту Google Analytics)

- юзабилити аудит и разработка рекомендаций по улучшению дизайн и юзабилити сайта

- независимая оценка качества поисковой оптимизации Вашего сайта (для заказчиков, которые хотят проверить работу специалистов, работающих над их сайтом)

- сбор семантического ядра для сайта с дальнейшей оценкой бюджета на продвижение

2. Разовая оптимизация сайта:

- на основе полного технического аудита составление списка правок. По утверждению с заказчиком - частично или полное внедрение их на сайт.

3. Снятие ручных и автоматических санкций от поисковых систем Гугл/Яндекс:

- Анализ сайта на предмет наличия санкций и фильтров поисковых систем. (обязательное условие - доступ к веб-мастерам и Аналитике Гугл и Яндекс)

- Снятие ручных санкций поисковой системы Google, снятие автоматических фильтров Панда и Пингвин от Google, фильтра АГС от ПС Яндекс

Снятие ручных санкций Гугла (от 3 недель до 2 месяцев) - предоплата 100%

Снятие автоматических санкций - предоплата 50%. 50% - по факту снятия.

4. Комплексная оптимизация сайта и продвижение "под ключ" по открытой схеме оплаты (по факту приведенного трафика на сайт)

Условия работы определяются индивидуально для каждого заказа в зависимости от тематики и пожеланий заказчика по срокам и количеству приведенных посетителей на сайт.

5. Комплексная оптимизация сайта и продвижение "под ключ" по схеме CPA (оплата за действие). Оплачиваются только те посетители, которые совершили необходимое Вам действие: купили и оплатили товар/услугу, подписались на рассылку, просмотрели видео или другие варианты.

6. ORM - продвижение офлайн бренда/товара/услуги в Сети с целью повышения узнаваемости.

Данный метод отлично подойдет для тех видов бизнеса, где количество целевого трафика важнее, чем источник с которого он будет получен. В отличии от SEO - здесь привлекается не только поисковой трафик, но и трафик переходов с ресурсов, прямой трафик и трафик с соц. сетей. Соответственно данный метод отлично подходит для повышения узнаваемости бреда, особенно на региональном уровне (кафе, бары, рестораны, кинотеатры, всевозможные агентства предоставляющие услуги в конкретном городе или области).

Оплата: по факту приведенных посетителей на сайт, по факту офлайн продаж, за совершенное действие в офлайн/онлайн или другие схемы.

Установка и настройка Google Analytics и Яндекс Метрики

- установка счетчиков в код сайта

- связь с аккаунтом Adwords/Директ

- настройка e-commerce (для интернет-магазинов)

- настройка "воронки" продаж для интернет-магазинов

- настройка "воронки" продаж для сайтов без корзины заказа

- настройка фильтров, событий, многоканальных последовательностей, демографических отчетов и т.д.

Цена работ обсуждается в индивидуальном порядке и зависит от: CMS на котором сделан сайт, пожеланий заказчика по настройке тех или иных возможностей Google Analytics и Яндекс Метрики.