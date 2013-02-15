Требуется написать около 50-100 статей (по несколько тысяч символов), связанных с налоговыми вычетами. По каждой статье мы предоставим тему, идею статьи и материалы, на которые нужно опираться. Качество статей должно быть очень высокое (с точки зрения ...
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Нужен рерайтер для ведения нескольких блогов о форексе и о заработку. Зарплата договорная, занятость не более часа в день. Тему Форексе знать обязательно, ответственность должна быть на крайне высоком уровне — статьи необходимо писать в срок и нужного объёма.
Укажите пожалуйста вашу цену за 1000 симв рерайта, а также опыт торговли на рынке Форекс.Оплата раз в месяц по вебмани.
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