Найти иконки и адаптировать в дизайн

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок252 просмотра
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Найти иконки и адаптировать в дизайн

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11 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
В целом все хорошо. Человек знает свое дело! Мои рекомендации.
Спасибо за проект. Легко и надежно работать с таким заказчиком. Рекомендую.