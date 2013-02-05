Найти иконки и адаптировать в дизайн

Нужно нарисовать 6 маленьких иконок в одном стиле. Размер где-то 15х13 (либо 13х13). skype: igrobuild
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