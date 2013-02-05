Отрисовать увеличенную иконку

Для сайта нужно отрисовать 17 иконок, каждая из которых соотносится к определенному разделу сайта (т.е. всего 17 разделов). Размер каждой иконки - 48х48px. Сейчас там заглушки. Разделы, для которых надо отрисовать: 1. Авто-Мото 2. Техника 3. Компьютеры 4. Туризм и путешествия 5. Для ...