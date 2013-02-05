Отрисовать увеличенную иконку

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок246 просмотров
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Есть иконка размером 22 на 15px

нужна она же размеров 512 на 512

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11 лет назад
VMorf
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
2 дня
Быстро нарисована иконка, произведено несколько итераций по подгонке иконки, полностью доволен. учтены все пожелания. доволен. рекомендую.
Спасибо за проект. С вами было легко работать. Оплата своевременно. Рекомендую!
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