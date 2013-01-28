Необходимо нарисовать красивые иконки для сайта

Здравствуйте! Нужно нарисовать аватарку для группы вконтакте! Тематика: Мини-отель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта нужно отрисовать 17 иконок, каждая из которых соотносится к определенному разделу сайта (т.е. всего 17 разделов).
Размер каждой иконки - 48х48px.
Сейчас там заглушки.
Разделы, для которых надо отрисовать:
1. Авто-Мото
2. Техника
3. Компьютеры
4. Туризм и путешествия
5. Для дома и дачи
6. Ремонт и строительство
7. В моем городе
8. Для детей
9. Продукты питания
10. Животные и растения
11. ТВ, кино и музыка
12. Книги и журналы
13. Интернет, игры и софт
14. Одежда и обувь
15. Красота и здоровье
16. Спортивные товары
17. Разное
Каждая иконка должна быть тематичной и соответствовать названию раздела, т.е. отражать его суть. Иконки должны быть выполнены максимально качественно.
Цветовое оформление иконок должно быть выполнено в соответствии с фирменными цветами сайта - желтый и черный цвета. Не нужно делать все иконки в разнобой по цветам, они должны быть выполнены в едином стиле и сочетаться друг с другом.
Пишите ваши предложения, бюджет и сроки. Рассматриваются кандидаты только с портфолио, в которых есть подобные работы.
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