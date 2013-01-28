Необходимо нарисовать красивые иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт13 заявок219 просмотров
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Для сайта нужно отрисовать 17 иконок, каждая из которых соотносится к определенному разделу сайта (т.е. всего 17 разделов).

Размер каждой иконки - 48х48px.

Сейчас там заглушки.

Разделы, для которых надо отрисовать:

1. Авто-Мото

2. Техника

3. Компьютеры

4. Туризм и путешествия

5. Для дома и дачи

6. Ремонт и строительство

7. В моем городе

8. Для детей

9. Продукты питания

10. Животные и растения

11. ТВ, кино и музыка

12. Книги и журналы

13. Интернет, игры и софт

14. Одежда и обувь

15. Красота и здоровье

16. Спортивные товары

17. Разное

Каждая иконка должна быть тематичной и соответствовать названию раздела, т.е. отражать его суть. Иконки должны быть выполнены максимально качественно.

Цветовое оформление иконок должно быть выполнено в соответствии с фирменными цветами сайта - желтый и черный цвета. Не нужно делать все иконки в разнобой по цветам, они должны быть выполнены в едином стиле и сочетаться друг с другом.

Пишите ваши предложения, бюджет и сроки. Рассматриваются кандидаты только с портфолио, в которых есть подобные работы.

11 лет назад
Svobodin
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
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