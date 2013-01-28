Нарисовать аватарку для группы вконтакте

$8
Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно нарисовать аватарку для группы вконтакте!

Тематика: Мини-отель.

11 лет назад
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Иконка для Android / iOS приложения укр. ресторана

    Разработать иконку, которая будет использована в мобильном приложении (Android / iOS) ресторана украинской кухни. Android 72х72 48х48 96х96 iOS 57х57 72х72 114х114 144х144 1024х1024 На веб сайте ресторана - http://www.rushnychok.net, можно ознакомиться с текущим логотипом и стилем. Указывайте бюджет и сроки

    AndroidiOS
    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконка 16х16 (Favico)

    $10

    Требуется красивая иконка 16х16 (должна читаться чашка с ручкой и буква "с") см.вложение, сейчас не устраивает вид при уменьшении.Должно быть более вкусно.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Уменшить без искажений размеры 200 png-иконок

    При массовом уменьшении через XnViewMP (под маком) у иконок появляются омерзительные артефакты на областях с прозрачностью: http://mrnix.ru/files/proj.png. Коллеги, помогите решить - горит! Нужно уменьшить 200 png иконок до 48х48 с сохранением прозрачности и без потерь и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать несколько иконок

    Необходимо нарисовать иконки для сайта цветные и их копии черно-белые (образе прилагаю). Иконки методов олаты. - Киви; - Сбербанк; - WebMoney - Яндекс Деньги (этот под вопросом) Нарисовать карту, аналогичную той. что приложена в прикрепленном файле. Мы дадим квадрат на ГуглМапс, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо нарисовать несколько иконок флагов

    $50

    Необходимо нарисовать 13 иконов флагов в стиле данного сета http://javierocasio.deviantart.com/art/World-Flags-2009657 У автора есть похожий (круглый набор) в котором большинство данных исконок нарисовано http://-kol.deviantart.com/art/World-Flags-2-Additional-Set-1-69078740 (стиль практически тот, форма другая). Можно использовать и оригинальный набор и круглый. Иконки нужны ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад