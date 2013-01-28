Нарисовать аватарку для группы вконтакте

При массовом уменьшении через XnViewMP (под маком) у иконок появляются омерзительные артефакты на областях с прозрачностью: http://mrnix.ru/files/proj.png. Коллеги, помогите решить - горит! Нужно уменьшить 200 png иконок до 48х48 с сохранением прозрачности и без потерь и ...