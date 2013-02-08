6 иконок

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок230 просмотров
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Нужно нарисовать 6 маленьких иконок в одном стиле.

Размер где-то 15х13 (либо 13х13).

skype: igrobuild

11 лет назад
Gladiators
32 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HAMeleon-ART
Анатолий 
37 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$30
2 дня
С поставленной задачей справился на отлично, быстро и дешевле других. Спасибо.
Отличный заказчик!
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