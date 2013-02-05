Две иконки для Windows приложений и favicon

Необходим дизайн иконок для двух Windows-приложений (по одной иконке для каждого приложения) и favicon для сайта.

Размеры иконок для windows приложений: 16x16, 32x32, 48x48, and 256x256

Favicon - стандартный размер и формат (http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon)

При разработке не должны быть нарушены копирайты и не должны быть использованы материалы, защищенные копирайтом.

Перед тем как начать работу, хотели бы получить примеры вашего дизайна икон для Windows приложений и вашу оценку работы (финансовую).

Способ оплаты - на выбор исполнителя.

Спасибо.