Добрый день. Требуется нарисовать 6 иконок для сайта в одном стиле.

Примерно такие http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/oxygen/128x128/apps/preferences-system-time.png

Размеры 100x100

В предложениях указывайте цену от которой можно отталкиваться (понятно, что будет уточняться при более детальном рассмотрении), а так же ссылки на подобные работы.