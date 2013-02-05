6 иконок для сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт22 заявки253 просмотра
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Добрый день. Требуется нарисовать 6 иконок для сайта в одном стиле.

Примерно такие http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/oxygen/128x128/apps/preferences-system-time.png

Размеры 100x100

В предложениях указывайте цену от которой можно отталкиваться (понятно, что будет уточняться при более детальном рассмотрении), а так же ссылки на подобные работы.

11 лет назад
chemax
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад