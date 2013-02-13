Создание иконки для игрового клана

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен2 заявки187 просмотров
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Название клана "Клуб идеальных товарищей", аббривеатура - KIT , необходимо нарисовать 5 различных иконок, связанных по смыслу с абривеатурой, так как клан находится в игре world of tanks, можно выдержать стилистику иконок в военном направлении, размер изображений 150 на 150, фон прозрачный, прошу к делу отнестись серьезно и не искать в интернете подобные картинки.

11 лет назад
slan82
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
May_Lier
Мая 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
5 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Все выполнено в кратчайшие сроки причем качественно, рекомендую.
Было чертовски приятно работать. Близкая мне тема, грамотно составленое ТЗ. Принитая и оплаченная работа в день сдачи проекта. Исключительно положительные эмоции остались после сотрудничества.