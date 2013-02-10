Отрисовать простые иконки

См. присоединенный файл. Первая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский, вместо надписи "ПРАВИЛА дорожнього руху" вставить "ПРАВИЛА дорожного движения". Первое слово текста остается, так как написание одинаково в обоих языках. Да, текст мелкий и его ...
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Здравствуйте!
Требуется отрисовать иконки без надписей с сохранением цвета, кроме "сердца" !
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