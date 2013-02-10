Отрисовать простые иконки

Иконки и Пиксель-артЗавершен16 заявок225 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется отрисовать иконки без надписей с сохранением цвета, кроме "сердца" !

11 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Елена, прекрасный исполнитель! Все быстро и качественно, да и просто было приятно общаться. Обязательно еще обращусь!
Очень понравилось сотрудничество с Владимиром! Приятное общение, предельно ясное изложение задания и моментальная оплата.