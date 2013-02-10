Отрисовать простые иконки

Добрый день. Требуется нарисовать 6 иконок для сайта в одном стиле. Примерно такие http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/oxygen/128x128/apps/preferences-system-time.png Размеры 100x100 В предложениях указывайте цену от которой можно отталкиваться (понятно, что будет уточняться при более детальном рассмотрении), а так же ссылки на подобные ...