Разработка дизайнов для футболок (вектор)

Ищу дизайнера для отрисовки а так же перерисовки уже готовых дизайнов для футболок виниловых наклеек на машины, дизайны для кружек и бейсболок

Так же необходимо разработать сами макеты футболок и маек в векторе в различных цветах (очень качественно и детально прорисовать складки и прочую мелочь)

Интересных надписей в красивых шрифтах типа (Папина доча и куча сердечек)

примеры дизайнов можно посмотреть на сайте vsemayki.ru

сначала мы разарабытываем с вами идею затем вы воплощаете ее в Векторе, но для начала конечно же будет просто перерисовка уже готовых чужих дизайнов возможно с некоторой вашей доработкой! Дизайнер нужен на постоянку возможно не один а несколько. По оплате ве по договоренности ! объем работ большой!