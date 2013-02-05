Нарисовать 41 знак ПДД РФ

Нужно нарисовать 41 знак правил дорожного движения Российской Федерации.

На самом деле часть знаков нужно не рисовать заново, а только переделать.

Многие знаки похожи друг на друга как близнецы-братья.

Но сдать заказчику (мне) нужно 41 знак.

Знаки должны быть вписаны в квадрат. Фон (не знака, а то что вокруг знака) - прозрачный.

Для каждого знака должен быть предоставлен исходник в векторе (cdr. только cdr, ai не подходит!).

Дополнительно каждый знак должен быть предоставлен в растровом формате (png), вписанном в квадрат 1024x1024 точки, фон прозрачный.

Имя файла каждого знака - его номер согласно ПДД + соотвествующее расширение. Если под одним номером несколько знаков - к имени добавляется точка и цифра 1, 2 и т.д.

Что именно нужно сделать - см. присоединенный файл.

Оплата - на баланс в weblancer.net

Прошу в заявке сразу указывать цену и срок выполнения.

Заявки без цены и срока выполнения будут молча отклоняться.

Повторяю: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНЫ И СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ БУДУТ СРАЗУ ОТКЛОНЯТЬСЯ.

Пожалуйста, не нужно писать мне что Вы готовы взяться за работу - просто подайте заявку и в ней укажите все считаете нужным сообщить мне.