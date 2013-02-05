Нарисовать 41 знак ПДД РФ

Название клана "Клуб идеальных товарищей", аббривеатура - KIT , необходимо нарисовать 5 различных иконок, связанных по смыслу с абривеатурой, так как клан находится в игре world of tanks, можно выдержать стилистику иконок в военном направлении, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать 41 знак правил дорожного движения Российской Федерации.
На самом деле часть знаков нужно не рисовать заново, а только переделать.
Многие знаки похожи друг на друга как близнецы-братья.
Но сдать заказчику (мне) нужно 41 знак.
Знаки должны быть вписаны в квадрат. Фон (не знака, а то что вокруг знака) - прозрачный.
Для каждого знака должен быть предоставлен исходник в векторе (cdr. только cdr, ai не подходит!).
Дополнительно каждый знак должен быть предоставлен в растровом формате (png), вписанном в квадрат 1024x1024 точки, фон прозрачный.
Имя файла каждого знака - его номер согласно ПДД + соотвествующее расширение. Если под одним номером несколько знаков - к имени добавляется точка и цифра 1, 2 и т.д.
Что именно нужно сделать - см. присоединенный файл.
Оплата - на баланс в weblancer.net
Прошу в заявке сразу указывать цену и срок выполнения.
Заявки без цены и срока выполнения будут молча отклоняться.
Повторяю: ЗАЯВКИ БЕЗ ЦЕНЫ И СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ БУДУТ СРАЗУ ОТКЛОНЯТЬСЯ.
Пожалуйста, не нужно писать мне что Вы готовы взяться за работу - просто подайте заявку и в ней укажите все считаете нужным сообщить мне.
- Похожие заказы
- $10Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется отрисовать иконки без надписей с сохранением цвета, кроме "сердца" !Завершен11 лет назад
См. присоединенный файл. Первая иконка: нужно вместо украинского герба вставить российский, вместо надписи "ПРАВИЛА дорожнього руху" вставить "ПРАВИЛА дорожного движения". Первое слово текста остается, так как написание одинаково в обоих языках. Да, текст мелкий и его ...Завершен11 лет назад
Добрый день. Требуется нарисовать 6 иконок для сайта в одном стиле. Примерно такие http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/oxygen/128x128/apps/preferences-system-time.png Размеры 100x100 В предложениях указывайте цену от которой можно отталкиваться (понятно, что будет уточняться при более детальном рассмотрении), а так же ссылки на подобные ...Иконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно нарисовать иконки для всех разделов каталога сайта mzto.ruИконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн иконок для двух Windows-приложений (по одной иконке для каждого приложения) и favicon для сайта. Размеры иконок для windows приложений: 16x16, 32x32, 48x48, and 256x256 Favicon - стандартный размер и формат (http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon) При разработке не должны быть ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт11 лет назад
Найти иконки и адаптировать в дизайн Указывайте бюджет и срокиЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 6 маленьких иконок в одном стиле. Размер где-то 15х13 (либо 13х13). skype: igrobuildЗавершен11 лет назад