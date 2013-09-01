Доброго дня. Ищу интернет-маркетолога на постоянную работу. Требования: - опыт работы необязаелен; - уверенный пользователь ПК/интернет; - знание русского языка "обязательно"; - коммуникабельность; - большое желание ...
Основная специализация: ORM: Online Reputation Management
Основу ORM занимает SERM (Search Engine Reputation Management) — это управление репутацией в поисковых системах.
Что в себя включает управление онлайн-репутацией ?
1. Мониторинг информации в поисковых системах
2. Создание базы площадок для посева и контроля
3. Посев отзывов и мегаотзывов
3.1 Размещение дополнительных материалов: фото, видео, и тд тп
4. Модерация новых отзывов и удаление негативных
5. Мониторинг негатива в поисковых системах
6. Формирование положительного информационного поля о компании в интернете
7. Обратная связь с подконтрольных площадок
Также ко всему можно добавить:
8. Ведение групп в соц сетях
9. Разные типы рекламы в соц сетях (продвижение/раскрутка бренда)
10. Контент-маркетинг; Контент-менеджмент
11. Размещение пресс релизов и новостей (в сми)
12. Проведение переговоров с сайтами на предмет удаления негатива
13. Анализ ключевых запросов: по каким из них больше критики в сети ?
14. Запуск программы поддержки клиентов для получения положительных отзывов
И как заключение:
15. Создание отчетности (онлайн-отчетности)
Если не углубляться в тонкости, то принципиальные отличия SEO и SERM заключаются в более широкой постановке задачи и области применения последнего. Задачи SEO ограничены оптимизацией текстового содержимого сайта под определённые поисковые запросы с целью поднятия ресурса или страницы в результатах выдачи по ключевым тематическим запросам. То есть SEO больше ориентирован на нужды маркетинга.
SERM предполагает проведение работы по формированию положительного информационного поля и включает в себя SEO-оптимизацию, SMM (маркетинг в социальных сетях).
Положительная репутация внушит клиентам доверие к Вашей компании, товарам и услугам.
Не поволяйте себе быть жертвой негатива в Сети.
Репутация Дороже Денег. ;)
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад