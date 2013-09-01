Интернет-маркетинг

Основная специализация: ORM: Online Reputation Management

Основу ORM занимает SERM (Search Engine Reputation Management) — это управление репутацией в поисковых системах.

Что в себя включает управление онлайн-репутацией ?

1. Мониторинг информации в поисковых системах

2. Создание базы площадок для посева и контроля

3. Посев отзывов и мегаотзывов

3.1 Размещение дополнительных материалов: фото, видео, и тд тп

4. Модерация новых отзывов и удаление негативных

5. Мониторинг негатива в поисковых системах

6. Формирование положительного информационного поля о компании в интернете

7. Обратная связь с подконтрольных площадок

Также ко всему можно добавить:

8. Ведение групп в соц сетях

9. Разные типы рекламы в соц сетях (продвижение/раскрутка бренда)

10. Контент-маркетинг; Контент-менеджмент

11. Размещение пресс релизов и новостей (в сми)

12. Проведение переговоров с сайтами на предмет удаления негатива

13. Анализ ключевых запросов: по каким из них больше критики в сети ?

14. Запуск программы поддержки клиентов для получения положительных отзывов

И как заключение:

15. Создание отчетности (онлайн-отчетности)

Если не углубляться в тонкости, то принципиальные отличия SEO и SERM заключаются в более широкой постановке задачи и области применения последнего. Задачи SEO ограничены оптимизацией текстового содержимого сайта под определённые поисковые запросы с целью поднятия ресурса или страницы в результатах выдачи по ключевым тематическим запросам. То есть SEO больше ориентирован на нужды маркетинга.

SERM предполагает проведение работы по формированию положительного информационного поля и включает в себя SEO-оптимизацию, SMM (маркетинг в социальных сетях).

Положительная репутация внушит клиентам доверие к Вашей компании, товарам и услугам.

Не поволяйте себе быть жертвой негатива в Сети.

Репутация Дороже Денег. ;)