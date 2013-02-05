Значки-иллюстрации групп товаров для и-магазина

Нужно нарисовать 41 знак правил дорожного движения Российской Федерации. На самом деле часть знаков нужно не рисовать заново, а только переделать. Многие знаки похожи друг на друга как близнецы-братья. Но сдать заказчику (мне) нужно 41 знак. Знаки должны быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина требуются значки групп товаров.
Берем уже готовый образец мешка: http://static2.insales.ru/images/products/1/6433/11024673/medium_term_mw.jpg
делаем его моноцветным (серым) и пишем на нем название, соответствующее названию группы товаров.
Примеры группы товаров:
http://www.domsky.ru/collection/kategoriya
Здесь на мешке будет написано М-150 М-200 М-300 Цемент
http://www.domsky.ru/collection/klei
Здесь другие, соответствующие названиям групп.
Всего таких картинок около 40. Цену указывайте за единицу.
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