Значки-иллюстрации групп товаров для и-магазина

Иконки и Пиксель-артЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Для интернет магазина требуются значки групп товаров.

Берем уже готовый образец мешка: http://static2.insales.ru/images/products/1/6433/11024673/medium_term_mw.jpg

делаем его моноцветным (серым) и пишем на нем название, соответствующее названию группы товаров.

Примеры группы товаров:

http://www.domsky.ru/collection/kategoriya

Здесь на мешке будет написано М-150 М-200 М-300 Цемент

http://www.domsky.ru/collection/klei

Здесь другие, соответствующие названиям групп.

Всего таких картинок около 40. Цену указывайте за единицу.

11 лет назад
tstn
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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