Требуется разработать несколько дизайнов для разных приложений (ориентировочно, 5-6шт, и все однообразные). Приложения мелкие, не более 5 активностей, но, надо делать под разные устройства (ифон, ипад, ондроед: смартфоны, планшеты, винФон). Возможно, потребуется нарисовать иконки бюджет - ...
Дизайн элементов мобильного приложения для Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн элементов мобильного приложения для Android:
splash screen, иконка приложения и 13 иконок меню.
Тематика приложения - доставка грузов.
Нужен один splash screen (размеры 240x400, 320x480, 480x800, 640x960, 1024x768 и 1280x720)
и 13 иконок кнопок/меню (размеры 36x36, 48x48, 72x72 и 96x96) и иконка приложения для запуска программы с десктопа андроида.
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По splash screen должно быть понятно следующее:
1. Определяется температуры в месте нахождения груза
2. Отслеживание груза/продукта в дороге (в процессе транспорировки)
3. Логотип DeltaTRAK Inc (есть)
4. Название программы FlashTRAK Telematics или FlashTRAK-TM
При этом изображение должно получиться не перегруженным и с простой цветовой схемой.
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Вот функции иконок для меню:
1. Отслеживание
Отслеживание температурных показателей сенсоров и их местоположения на карте.
2. Настройки
Открывает окно опций
3. Выход
Закрыть приложение.
4. Местоположение
Показывает расположение сенсоров на карте google
5. Интернет
Показывает статус соединения с веб-сервером для хранения информации
6. Ресивер
Информация о состоянии центрального элемента системы, собирающего данные со всех сенсоров и отправляющего их приложению в телефоне.
7. Сенсоры
Показывает список сенсоров найденных ресивером
8. Назад
Возвращает пользователя на предыдущий экран
9. Главное меню
10. Связь
Настройка параметров связи между приложением и рессивером
11. Веб-сервер
Настройки необходимые для подсоединения к облачному веб-серверу
12. Обновить приложение
Открывает android market и проверяет обновления
13. Безопасность
Позволяет создать пин-код для приложения
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Требование к соискателю - опыт работы по созданию интерфейсов для Android.
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