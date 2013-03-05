Дизайн элементов мобильного приложения для Android

Дизайн мобильных приложенийЗавершен3 заявки453 просмотра
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Требуется дизайн элементов мобильного приложения для Android:

splash screen, иконка приложения и 13 иконок меню.

Тематика приложения - доставка грузов.

Нужен один splash screen (размеры 240x400, 320x480, 480x800, 640x960, 1024x768 и 1280x720)

и 13 иконок кнопок/меню (размеры 36x36, 48x48, 72x72 и 96x96) и иконка приложения для запуска программы с десктопа андроида.

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По splash screen должно быть понятно следующее:

1. Определяется температуры в месте нахождения груза

2. Отслеживание груза/продукта в дороге (в процессе транспорировки)

3. Логотип DeltaTRAK Inc (есть)

4. Название программы FlashTRAK Telematics или FlashTRAK-TM

При этом изображение должно получиться не перегруженным и с простой цветовой схемой.

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Вот функции иконок для меню:

1. Отслеживание

Отслеживание температурных показателей сенсоров и их местоположения на карте.

2. Настройки

Открывает окно опций

3. Выход

Закрыть приложение.

4. Местоположение

Показывает расположение сенсоров на карте google

5. Интернет

Показывает статус соединения с веб-сервером для хранения информации

6. Ресивер

Информация о состоянии центрального элемента системы, собирающего данные со всех сенсоров и отправляющего их приложению в телефоне.

7. Сенсоры

Показывает список сенсоров найденных ресивером

8. Назад

Возвращает пользователя на предыдущий экран

9. Главное меню

10. Связь

Настройка параметров связи между приложением и рессивером

11. Веб-сервер

Настройки необходимые для подсоединения к облачному веб-серверу

12. Обновить приложение

Открывает android market и проверяет обновления

13. Безопасность

Позволяет создать пин-код для приложения

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Требование к соискателю - опыт работы по созданию интерфейсов для Android.

Android
11 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
two_corner
Антон 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$200
4 дня
Сотрудничеством доволен.
Своевременная оплата. Детальное тз.
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