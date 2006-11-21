Robb

Дима Дим Robb

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Php-функции для работы с twitter
Результат хороший
q
Ответный отзыв
1x7001
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
0 баллов
12 лет назад
Переписать сайт или перенести на готовый движок
Кинул на 300$, Взялся переписывать проект с PHP-самописа на YII, всю работу вел на своем сервере - домен: twitsty.com, вытягивал потихоньку по 100$ пока не вытянул все 300$, сделал 40-60% работы, собирался уже натягивать дизайн, обещал что скоро все сделает, просто очень занят другими проектами и пропал! Время для исполнения я ему дал предостаточно, раз в 3-4 больше чем обычно даю другим. На ICQ, EMAIL не отвечает, нашел его в VKONTAKTE, вижу он туда заходит, на хабрахабар заходит, в твиттере постит. Все что он делал осталось у него, отдавать ничего не собирается как я понял. За 300$ пришил себе клеймо кидалы на долгие годы. Его сайт - http://onjs.net/ Логин starkua, starkk и т.д.
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Не работает Flash-загрузчик WP
Дмитрий оперативно подсказал, в чем суть проблемы и момог ее решить. Сразу видно - специалист в своей области!
Было приятно иметь дело :)
Ответный отзыв
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
17 лет назад
SEO-скрипт
Работа выполнена в срок, соответствует оговоренному ТЗ. Рекомендую.
Было приятно иметь дело с этим человеком!
Ответный отзыв