Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Результат хороший
$300
0 баллов
12 лет назад
Кинул на 300$, Взялся переписывать проект с PHP-самописа на YII, всю работу вел на своем сервере - домен: twitsty.com, вытягивал потихоньку по 100$ пока не вытянул все 300$, сделал 40-60% работы, собирался уже натягивать дизайн, обещал что скоро все сделает, просто очень занят другими проектами и пропал! Время для исполнения я ему дал предостаточно, раз в 3-4 больше чем обычно даю другим. На ICQ, EMAIL не отвечает, нашел его в VKONTAKTE, вижу он туда заходит, на хабрахабар заходит, в твиттере постит. Все что он делал осталось у него, отдавать ничего не собирается как я понял. За 300$ пришил себе клеймо кидалы на долгие годы. Его сайт - http://onjs.net/ Логин starkua, starkk и т.д.
$30
10 баллов
12 лет назад
Дмитрий оперативно подсказал, в чем суть проблемы и момог ее решить. Сразу видно - специалист в своей области!
Ответный отзыв
Было приятно иметь дело :)
$30
10 баллов
17 лет назад
Работа выполнена в срок, соответствует оговоренному ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было приятно иметь дело с этим человеком!