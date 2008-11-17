binom777

Сергей Сычев binom777

 
44 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка приложений для мобильных телефонов и КПК

Разработка приложений для мобильных телефонов и КПК: JAVA(J2ME + портирование MIDP1-2), Symbian, Windows Mobile(С# NET).

Бесплатная консултация, SMS регистрации(алармы), WAP сайты, Клиент-Серверные приложения.

Режим работы.

Работа над проектами ведется только в будние дни.

с 10:00-22:00 - Реализация проектов + прием заказов

с 22:00-00:00 - Прием заказов.

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Отзывы заказчиков
AndreyPronin74
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$800
10 баллов
14 лет назад
GPS маячок
Проект сдан в срок. За неделю реализовал работу с Bluetooth, GPS, GPRS. Остался полностью доволен.
Хороший заказчик. Постановка задачи доходчива.
Ответный отзыв
tvonflash
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Видео java рега(приватный прект)
Второй раз пользуюсь услугами Сергей. Очень доволен качеством работы. Все сделано на высшем уровне и в кратчайшие сроки.
Все отлично. Постановка задачи формулировалась корректно. Лучший заказчик который когда либо был.
Ответный отзыв
tvonflash
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$400
10 баллов
15 лет назад
Требуется смсрег с партнеркой (sms аларм).
Трудно было найти многофункционального программиста, но Сергей отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую всем.
Приятный заказчик, которому не нужно объяснять по пять раз подряд. Оплата проекта без проблем и задержек.
Ответный отзыв
ayub
Аюб 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$11
10 баллов
15 лет назад
Баннер
Скорость , качество , оперативность понимание клиента . Сделал банер очень сложный другие отказывались браться ,а он сделал его невероятно быстро. Если кому то нужна услуга профессионала то советую вам именно его!
Хороший заказчик, проблем не возникло, всем советую!
Ответный отзыв
potaninserj
Potanin Sergey 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Sms регистратор
Великолепно справился с поставленной задачей. Постоянно в онлайн, любые консультации, адекватный исполнитель, очень советую.
Все отлично. Постановка задачи формулировалась доходчиво и четко.
Ответный отзыв
Мобильные приложения
4 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$11/час
от $111от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга