Разработка приложений для мобильных телефонов и КПК
Разработка приложений для мобильных телефонов и КПК: JAVA(J2ME + портирование MIDP1-2), Symbian, Windows Mobile(С# NET).
Бесплатная консултация, SMS регистрации(алармы), WAP сайты, Клиент-Серверные приложения.
Режим работы.
Работа над проектами ведется только в будние дни.
с 10:00-22:00 - Реализация проектов + прием заказов
с 22:00-00:00 - Прием заказов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Video java rega532 просмотра
- SMSreg + Партнерка631 просмотр
- Santafe_760x90385 просмотров
- Santafe_240x400376 просмотров
- Santafe_200x600330 просмотров
- The first grou324 просмотра
- The first grou353 просмотра
- The first grou308 просмотров
- Топхаус400 просмотров
- Быть мамой245 просмотров
- Одинцовские окна300 просмотров
- Inglish281 просмотр
Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
14 лет назад
Проект сдан в срок. За неделю реализовал работу с Bluetooth, GPS, GPRS. Остался полностью доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Постановка задачи доходчива.
$150
10 баллов
15 лет назад
Второй раз пользуюсь услугами Сергей. Очень доволен качеством работы. Все сделано на высшем уровне и в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
Все отлично. Постановка задачи формулировалась корректно. Лучший заказчик который когда либо был.
$400
10 баллов
15 лет назад
Трудно было найти многофункционального программиста, но Сергей отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, которому не нужно объяснять по пять раз подряд. Оплата проекта без проблем и задержек.
$11
10 баллов
15 лет назад
Скорость , качество , оперативность понимание клиента . Сделал банер очень сложный другие отказывались браться ,а он сделал его невероятно быстро. Если кому то нужна услуга профессионала то советую вам именно его!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, проблем не возникло, всем советую!
$200
10 баллов
15 лет назад
Великолепно справился с поставленной задачей. Постоянно в онлайн, любые консультации, адекватный исполнитель, очень советую.
Ответный отзыв
Все отлично. Постановка задачи формулировалась доходчиво и четко.
Мобильные приложения
4 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
$11/час
от $111от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга