Видео java рега(приватный прект)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка146 просмотров

Java рега должна проигрывать видео файлы.

В случае нехватки библиотек, выводится картинка.

Java
16 лет назад
tvonflash
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

binom777
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
Второй раз пользуюсь услугами Сергей. Очень доволен качеством работы. Все сделано на высшем уровне и в кратчайшие сроки.
Все отлично. Постановка задачи формулировалась корректно. Лучший заказчик который когда либо был.

Заявки фрилансеров

binom777
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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