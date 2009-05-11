Есть несколько идей по созданию несложных приложений для iPhone, которые будут распространяться на платной основе в основном через AppStore. Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость создания таких приложений, как например: счетчик калорий, сонник и т.п. (дизайн ...
Разработка приложений для iPhone
Требуются программисты для работы над Mac OS X и iPhone проектами.
Опыт работы - приветствуется.
Требования к кандидату:
- знания основ языков программирования C (Objective C), Cocoa Framework, OpenGL, XML, SQL, Sockets, HTTP;
- технический английский
Желательно:
- знание платформы Mac OS X, iPhone SDK.
Только Украина, только Киев!!!
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