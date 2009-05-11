Разработка приложений для iPhone

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Закрыт1 заявка225 просмотров

Требуются программисты для работы над Mac OS X и iPhone проектами.

Опыт работы - приветствуется.

Требования к кандидату:

- знания основ языков программирования C (Objective C), Cocoa Framework, OpenGL, XML, SQL, Sockets, HTTP;

- технический английский

Желательно:

- знание платформы Mac OS X, iPhone SDK.

Только Украина, только Киев!!!

SQL
16 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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