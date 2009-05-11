Доработка проекта под IPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки195 просмотров

Добрый день!

Требуется программист для доработки приложения для iPhone.

Желательно проживание в Минске.

Отозвавшимся исполнителям будет выслано ТЗ для оценки проекта по срокам и стоимости.

16 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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