Приложение для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*

Требуется программа на C++ для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*

Приложение должно быть максимально универсальным (подстраиваться под различные телефоны).

Программа должна функционировать незаметно для пользователя.

Необходимые функции:

Отправка смс либо по интернету, логгированной информации на удаленный номер о звонках и смс пользователя.

Парсинг полученного XML файла, для изменения номера получателя.

Автозагрузка.

Естественно, с исходниками. Исходники должны быть нормально прокомментированы, чтобы впоследствии можно было разобраться.

Адаптация программы для подписания на symbiansigned.

Требования:

– подписание договора о сотрудничестве, о конфиденциальности и о передаче нам всех прав;

– наличие портфолио:

– наличие хотя бы нескольких собственных моделей для реального тестирования.

– нормальное документирование кода.

Возможна поэтапная оплата работы.

Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете перечисленными выше навыками, будем рады сотрудничеству.

Цена вопроса обсуждаема.

Контакты:

mail: [email protected]

icq: 469-470