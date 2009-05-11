Есть несколько идей по созданию несложных приложений для iPhone, которые будут распространяться на платной основе в основном через AppStore. Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость создания таких приложений, как например: счетчик калорий, сонник и т.п. (дизайн ...
Приложение для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*
Требуется программа на C++ для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*
Приложение должно быть максимально универсальным (подстраиваться под различные телефоны).
Программа должна функционировать незаметно для пользователя.
Необходимые функции:
Отправка смс либо по интернету, логгированной информации на удаленный номер о звонках и смс пользователя.
Парсинг полученного XML файла, для изменения номера получателя.
Автозагрузка.
Естественно, с исходниками. Исходники должны быть нормально прокомментированы, чтобы впоследствии можно было разобраться.
Адаптация программы для подписания на symbiansigned.
Требования:
– подписание договора о сотрудничестве, о конфиденциальности и о передаче нам всех прав;
– наличие портфолио:
– наличие хотя бы нескольких собственных моделей для реального тестирования.
– нормальное документирование кода.
Возможна поэтапная оплата работы.
Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете перечисленными выше навыками, будем рады сотрудничеству.
Цена вопроса обсуждаема.
Контакты:
mail: [email protected]
icq: 469-470
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