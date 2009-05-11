Приложение для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка214 просмотров

Требуется программа на C++ для Symbian OS 6.*, 7.*, 8.*, 9.*

Приложение должно быть максимально универсальным (подстраиваться под различные телефоны).

Программа должна функционировать незаметно для пользователя.

Необходимые функции:

Отправка смс либо по интернету, логгированной информации на удаленный номер о звонках и смс пользователя.

Парсинг полученного XML файла, для изменения номера получателя.

Автозагрузка.

Естественно, с исходниками. Исходники должны быть нормально прокомментированы, чтобы впоследствии можно было разобраться.

Адаптация программы для подписания на symbiansigned.

Требования:

– подписание договора о сотрудничестве, о конфиденциальности и о передаче нам всех прав;

– наличие портфолио:

– наличие хотя бы нескольких собственных моделей для реального тестирования.

– нормальное документирование кода.

Возможна поэтапная оплата работы.

Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете перечисленными выше навыками, будем рады сотрудничеству.

Цена вопроса обсуждаема.

Контакты:

mail: [email protected]

icq: 469-470

16 лет назад
webmoneyz
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание приложений для iPhone

    Есть несколько идей по созданию несложных приложений для iPhone, которые будут распространяться на платной основе в основном через AppStore. Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость создания таких приложений, как например: счетчик калорий, сонник и т.п. (дизайн ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка J2ME-игры

    Клиент-Серверное приложение. Рабочее название: "ХХХ". Платформа - J2ME. 1. Серверная часть, на которой происходит отработка "игрового момента", ведется биллинг игроков, прочие алгоритмы, необходимые для работы системы. 2. Клиентская ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно написать приложение под iphone / ipod touch

    Интересует толькро программинг под айфоун. Сколько берете например за неделю работы. Бешенные ценны не интересуют. Если интересует - то есть парочка проектов - и надо сделать чтоб работало все ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект для разработчика под Windows Mobile

    Требуется разработчик под Windows Mobile для написания клиентского приложения по стримингу видео с камеры телефона на сервер. Желателен опыт работы на программном уровне с встроенными фото-видео камерами телефона. Skype: ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа – звонилка для коммуникатора на WM 6.0

    $100

    Нужна программа – звонилка с возможностью установки звонков по расписанию и с использованием удержания вызова и конференц-связи – до 6 вызовов одновременно (5 вызовов в конференции + 1 на удержании) ОПЛАТА ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Определитель своего номера телефона с помощью SMS

    Абонент хочет узнать свой номер телефона. Для этого он отправляет SMS на указанный номер смартфона с приложением " Определитель номера ". В ответ получает SMS c текстом " Номер Вашего ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • IPhone project

    2D игра под iPhone SDK 2.2.1 Графика предоставляется, игра из 20 сцен, нужны срок и стоимость.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Мобильные технологии

    Необходим Java-программист под мобильные технологии для дописки уже существующей Java-программы. Исходники в наличии. Приоритет будет дан программистам, кто работал в области телекоммуникаций. Работа ТОЛьКО для профессионалов. Портфолио присылать в ПМ.

    Java
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад