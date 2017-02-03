Оформить текст иконками и картинками

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок240 просмотров

Доброго дня!

Имеем тексты:

https://www.voronezhavto.ru/delivery.html 

https://www.voronezhavto.ru/about.html 

https://www.voronezhavto.ru/garantija/ 

Хочется к этим буквам, прилепить картинки, разбавить интересными  и тематическими иконками, ведь читать сплошной текст ой как замучаешься и никто не любит. Возможно перестроить саму подачу информации.

8 лет назад
voronezhavto
Александр 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValentinaSm
Валентина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$16
1 день
Все понравилось, будем продолжать сотрудничество и дальше)
Рекомендую сотрудничество с Александром, оплата вовремя, корректное обращение, чёткое формулирование задачи. Так как и должно быть.

Заявки фрилансеров

ValentinaSm
Валентина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад