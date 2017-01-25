Публикация отзывов о товарах на сайте

Уважаемые фрилансеры!

Мне необходим специалист по контенту, по отзывам о товарах на сайте.

Нужно публиковать разные отзывы с разных IP.

Об одном товаре 1 отзыв в 3 дня например.

Всего товаров: около 1 000.

Всего отзывов о товаре с разных IP должно быть около 10. Т.е. работа должна проводиться в течение месяца.

Популярные товары около 10 отзывов.

Отзывы должны быть и положительные и отрицательные. Но по ключевым товарам только положительные и нейтральные.

Пишите цену за 1 000 отзывов.