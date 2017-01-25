Размещение текстов (и ссылок) на форумах, досках объявлений, комментах

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Закрытнет заявок189 просмотров

Задача не в том, чтобы за-спамить ссылками форумы, а немного в другом. Мы хотим получить тематические ссылки на авто-сообществах, которые будут уместными и релевантными.

Форумы и ссылки:

  • Ищем тему в форуме или форум по запросу "автоклуб шкода" или более узко "автоклуб шкода октавия" или по более широкой тематике, например, "как выбрать автомобильные лампы"
  • Знакомимся с правилами форума, регистрируемся
  • Находим темы в форуме с упоминанием продаваемых нами товаров (лампы, дворники, дефлекторы, автокосметика), размещаем в этих темах ссылки на наши страницы с лампами шкода (или лампы шкода октавия, сайт может и так), дворники шкода, дефлекторы шкода, автокосметика для кузова и пр., с сопровождающим текстом. Это может быть как "я вот покупал тут, тут ок" или же как от автомагазина, мол, "друзья, у нас вот такое есть, заходите, выбирайте, дадим скидку" (код для скидки дадим для каждого форума или сквозной)
  • Также создаем общую тему от имени магазина: XENON.UA предлагает Шкода клубу скидки (только если администрация не против, обычно это можно в разделах типа курилка или барахолка), там постим подготовленный текст, шаблон мы выдадим.
  • В случае со статьей о том, "как выбрать автомобильные лампы" достаточно комментария с сопр.текстом, "вот тут неплохой выбор ламп, подбор по авто, бесплатная доставка".
Объявления:

  • Собрать площадки, где можно размещать объявления
  • Мы дадим ссылки на товары, цены (они есть на сайте, будет достаточно ссылок)
  • Важен сопроводительный текст и беклинк
  • Только бесплатные площадки (OLX.UA до 3 объявлений)
Цены предлагайте сами. 

Результат, который мы ожидаем:

  • 5-15 ссылок на форумах (бывает, есть 2-3 автоклубоа BMW, есть отдельно клуб BMW общий, отдельно автофорум BMW X5 и пр.) каждой автомобильной марки (список марок: http://xenon.ua/lampy/ для ориентира). Оплата 0.5-1 грн / линк. Суммарно это будет 3000+ ссылок, как мы ожидаем.
  • 2000+ ссылок в комментариях к статьям, текстам, сообществам в интернете, которые находятся в ТОП10 по запросам о поиске этих товаров (например, "купить ксенон" или "как выбрать ксенон" или там "как отполировать автомобиль". Список таких запросов дадим. Оплата 0.25-0.5 грн / линк.
  • 500+ объявлений, 1 грн / объявление.
Предлагайте и вы задачи, оплату. Думаю, что направление мысли понятно.
8 лет назад
xenonua
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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