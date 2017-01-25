Размещение текстов (и ссылок) на форумах, досках объявлений, комментах

Задача не в том, чтобы за-спамить ссылками форумы, а немного в другом. Мы хотим получить тематические ссылки на авто-сообществах, которые будут уместными и релевантными.

Форумы и ссылки:

Ищем тему в форуме или форум по запросу "автоклуб шкода" или более узко "автоклуб шкода октавия" или по более широкой тематике, например, "как выбрать автомобильные лампы"

Знакомимся с правилами форума, регистрируемся

Находим темы в форуме с упоминанием продаваемых нами товаров (лампы, дворники, дефлекторы, автокосметика), размещаем в этих темах ссылки на наши страницы с лампами шкода (или лампы шкода октавия, сайт может и так), дворники шкода, дефлекторы шкода, автокосметика для кузова и пр., с сопровождающим текстом. Это может быть как "я вот покупал тут, тут ок" или же как от автомагазина, мол, "друзья, у нас вот такое есть, заходите, выбирайте, дадим скидку" (код для скидки дадим для каждого форума или сквозной)

Также создаем общую тему от имени магазина: XENON.UA предлагает Шкода клубу скидки (только если администрация не против, обычно это можно в разделах типа курилка или барахолка), там постим подготовленный текст, шаблон мы выдадим.

В случае со статьей о том, "как выбрать автомобильные лампы" достаточно комментария с сопр.текстом, "вот тут неплохой выбор ламп, подбор по авто, бесплатная доставка".

Собрать площадки, где можно размещать объявления

Мы дадим ссылки на товары, цены (они есть на сайте, будет достаточно ссылок)

Важен сопроводительный текст и беклинк

Только бесплатные площадки (OLX.UA до 3 объявлений)

Цены предлагайте сами.

Результат, который мы ожидаем:

5-15 ссылок на форумах (бывает, есть 2-3 автоклубоа BMW, есть отдельно клуб BMW общий, отдельно автофорум BMW X5 и пр.) каждой автомобильной марки (список марок: http://xenon.ua/lampy/ для ориентира). Оплата 0.5-1 грн / линк . Суммарно это будет 3000+ ссылок, как мы ожидаем.

. Суммарно это будет 3000+ ссылок, как мы ожидаем. 2000+ ссылок в комментариях к статьям, текстам, сообществам в интернете, которые находятся в ТОП10 по запросам о поиске этих товаров (например, "купить ксенон" или "как выбрать ксенон" или там "как отполировать автомобиль". Список таких запросов дадим. Оплата 0.25-0.5 грн / линк .

. 500+ объявлений, 1 грн / объявление.

Предлагайте и вы задачи, оплату. Думаю, что направление мысли понятно.