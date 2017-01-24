Переработка контента (контент-менеджер)

Для переработки большого объема контента требуется 2-3 исполнителя. Необходимо уделять проекту минимум 4 часа в день.

После успешной работы по этому проекту, возможно постоянное сотрудничество на других проектах.

ЧТО ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ:

— Опыт работы с CMS Wordpress;

— Знание HTML/CSS на уровне выше среднего;

— Наличие WebMoney/ЯндексДеньги кошелька.

Оплата производится на WebMoney/ЯндексДеньги кошелек. Ориентировочная стоимость 100 руб/час.

Учет времени производится по средствам Yaware Tracker (https://timetracker.yaware.com.ua/).

В отклике коротко опишите опыт своей работы в качестве КМ и уровень своих знаний!