Перенести записи в новостной странице вконтакте в одноклассники

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Завершен11 заявок174 просмотра

Необходимо перенести десятка два записей в новостной странице вконтакте в новую группу в одноклассниках. Задача очень простая, выбираем по цене

8 лет назад
apaex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

serbskay
Ольга 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Вся работа выполнена отлично, большое спасибо! Рекомендуем к сотрудничеству.
Павел, хороший заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

serbskay
Ольга 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад