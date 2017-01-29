Ручное наполнение товарами на ocStore

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Завершен17 заявок278 просмотров

Необходимо наполнить ручным способом магазин товарами для детей, для начала 100 позиций.

Покажу откуда брать всю информацию

Оплата 0,05 у.е.  за один товар.

ocStore
8 лет назад
mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sunny_noel
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Рекомендую Юлию как ответственного исполнителя. Работу делает аккуратно и быстро.
Отличный во всех смыслах заказчик, задачи четкие, оплата молниеносная! Спасибо за опыт и сотрудничество! Успехов!

Заявки фрилансеров

sunny_noel
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад