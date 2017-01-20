Разместить статью на популярных сайтах

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Пишем интересные (полезные людям) пиар-статьи (женская/мужская аудитория). Нужно разместить статью на максимальное количество бесплатных площадок (СМИ, порталы, статевики и т.д.), обладающих большой посещаемостью. ( SEO-требований к наличию активной ссылки нет). 

Требуется исполнитель, с необходимым софтом и наработанной базой. 

В ответе указывайте цену вопроса и примеры ваших размещений на крупных площадках.

8 лет назад
medved
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров