Есть сайт с автозапчастями на определенные модели авто Нужно следуя инструкции подобрать номера оригинальных запчастей и занести их в таблицу Далее нужно будет найти цены на эти запчасти и их аналоги. Занести ...
Постер на WordPress
Здравствуйте.
Нужен постинг 50 материалов на сайт под управлением WordPress.
Обязанности:
- форматирование текста (указание заголовков, списков)
- Добавление изображений (от 2 до 15 на статью)
Прописывать теги, альты и т.д. - не нужно.
Оплата: 10 грн (25р) / статья
Заявки фрилансеров
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