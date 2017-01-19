Постер на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок191 просмотр

Здравствуйте.

Нужен постинг 50 материалов на сайт под управлением WordPress.

Обязанности:

- форматирование текста (указание заголовков, списков)

- Добавление изображений (от 2 до 15 на статью)

Прописывать теги, альты и т.д. - не нужно.

Оплата: 10 грн (25р) / статья

WordPress
8 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров