UMI.CMS Наполнение сайта компании информацией (копирайтинг).

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки128 просмотров

Есть готовый шаблон на UMI.CMS IM-Start

Есть базовая структура сайта.

Требования:

1. Необходимо наполнить информацией и изображениями на заданную тематику, например "Решения на основе IP телефонии".

2. Нужны идеи как сделать сайт более презентабельным.

3. Рассматриваем возможность  написания конфигуратора компьютеров и серверов (в рамках возможностей UMI.CMS)

Требования к исполнителю:

1. Креативность

2. Успешный опыт реализации проектов под UMI.CMS

3. Успешный опыт копирайтинга текстов по тематике ИТ

Детальное ТЗ будет разработано вместе с исполнителем.

Прошу присылать ссылки на реализованные проекты.

8 лет назад
lionspb
Артем 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров