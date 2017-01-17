Создание номенклатуры для сайта запчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок467 просмотров

Есть сайт с автозапчастями на определенные модели авто

Нужно следуя инструкции подобрать номера оригинальных запчастей и занести их в таблицу

Далее нужно будет найти цены на эти запчасти и их аналоги. 

Занести все данные в 1С.

Есть подробная инструкция (как что и куда нажимать, где искать цены, как заносить инфу) от первого до последнего шага.

Работы очень много

8 лет назад
Rike_rike
Василий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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