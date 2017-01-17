Создание номенклатуры для сайта запчастей

Есть сайт с автозапчастями на определенные модели авто

Нужно следуя инструкции подобрать номера оригинальных запчастей и занести их в таблицу

Далее нужно будет найти цены на эти запчасти и их аналоги.

Занести все данные в 1С.

Есть подробная инструкция (как что и куда нажимать, где искать цены, как заносить инфу) от первого до последнего шага.

Работы очень много