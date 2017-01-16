Наполнение сайта http://namiol.com/

сайт SEO & developer agency

нужно наполнить сайт (шаблон) соотв материалами для англоязычного интернета.

Обязателен опыт наполнения "под ключ" таких проектов

т.к. вы четко должны продумать структуру.. много чего придется "выкинуть" за ненадобностью из этого шаблона (нет такого кол-ва кейсов и услуг).

У нас 3 глобальных направления:

1 SEO (в частности dating ниша в англоязычном сегменте) SMM маркетинг в англоязычном интернете

2 java&angular development написание десткопного ПО (CRM, ERP system)

3 создание приложений для мобильных (текстовый чат, мобильные приложения для сайтов знакомств)

С учетом этих направлений нужно наполнить сайт http://namiol.com/

детальней по услугам/направлениям в чате расскажет SEO отдел и разработчики.

Задача сайта -получить заявку/или звонок (есть англоязычный качественный саппорт). Поэтому каких то цен и т.п. не указываем. Материалы для блога -будем делать рерайт (источники предоставим).

Исполнитель должен владеть грамотным английским языком!