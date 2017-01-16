Мне нужен специалист с опытом работы, который может наполнять/редактировать товары на движке OpenCart 2.0 Админка сделана очень удобно, хостинг на SSD. Ничего не тормозит и не перегружается. Сайт уже наполнен товарами, но нужно ...
Наполнение сайта http://namiol.com/
сайт SEO & developer agency
нужно наполнить сайт (шаблон) соотв материалами для англоязычного интернета.
Обязателен опыт наполнения "под ключ" таких проектов
т.к. вы четко должны продумать структуру.. много чего придется "выкинуть" за ненадобностью из этого шаблона (нет такого кол-ва кейсов и услуг).
У нас 3 глобальных направления:
1 SEO (в частности dating ниша в англоязычном сегменте) SMM маркетинг в англоязычном интернете
2 java&angular development написание десткопного ПО (CRM, ERP system)
3 создание приложений для мобильных (текстовый чат, мобильные приложения для сайтов знакомств)
С учетом этих направлений нужно наполнить сайт http://namiol.com/
детальней по услугам/направлениям в чате расскажет SEO отдел и разработчики.
Задача сайта -получить заявку/или звонок (есть англоязычный качественный саппорт). Поэтому каких то цен и т.п. не указываем. Материалы для блога -будем делать рерайт (источники предоставим).
Исполнитель должен владеть грамотным английским языком!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно изготовить коммерческое предложение для фирмы занимающейся строительным снабжением без фанатизма 1.должно быть в электронном виде 2.готовое к печатиНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее: 1. Title 2. Описание 3. Изображения товара Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215 Необходимо скопировать описание, title и вставить ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести новости с одного сайта на другой. 1. При переносе нужно менять размер фото, дам какой нужен. 2. Нужно добавлять 2 версии рус и англ 3. ...Завершен8 лет назад
Требуется наполнить изображениямисайт сайт, поставщиков-производителей 12-14, у некоторых есть свои сайты с изображениями, а некоторые нужно брать в интернете после двух-трёх сравнений, в общем подробности при заключении соглашения на работу. Заполнять нужно только ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо скопировать с сайта http://www.cki-com.ru/ данные позиции http://prntscr.com/dwn9qh 1) Всю информацию и фото (без видео) по каждому товару Разложить по разделам как на сайте. Пишите свою цену.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно изготовить прайс в электронном виде ,тема строительные принадлежности ,можно в формате excel все данные есть на почтеНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание группы и наполнение позиций на Prom.ua. Направление - детская одежда. Количество позиций - 70. В дальнейшем больше. Опыт работы с Prom.ua.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добавить фотографию к товарам. 1 товар - 1 фотография. 500 товаров за 500 рублей.Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нам нужно забить 1000 игр на сайт флеш игр. Оплата : 10 руб за одну добавленную игру(всё объясню, это не сложно), 30 руб за 1000 знаков текста(в одной игре от 500 до ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад