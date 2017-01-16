Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее: 1. Title 2. Описание 3. Изображения товара Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215 Необходимо скопировать описание, title и вставить ...
Создание коммерческого предложения
Нужно изготовить коммерческое предложение
для фирмы занимающейся строительным снабжением
без фанатизма
1.должно быть в электронном виде
2.готовое к печати
Заявки фрилансеров
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