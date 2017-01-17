Здравствуйте! Требуется фрилансер/ы на заполнение сайта товаром. Добавление фотографий, модель, краткое описание итд в PrestaShop.
Сбор и анализ информации. Аналитика
Всем добрый день.
Нужно выполнить работу ,состоящую из двух пунктов:
1. Информация по отрасли, раскрывающая следующие пункты :
Наименование отрасли
Общее количество компаний, действующих в отрасли на территории Москвы и Московской области
Общий оборот отрасли (рубли РФ) на территории Москвы и МО (при наличии информации)
Общее количество людей, занятых в отрасли
Список компаний, действующих на рынке Москвы и Московской области.
2. Информация по компании:
Наименование компании
Количество филиалов / представительств
Информация о проектах, продуктах и услугах
Информация о структуре коллектива
Количество сотрудников в филиалах Москвы и Московской области
Общее количество сотрудников
Информация о вакансиях (HH, сайт):
Количество вакансий
Наименование должностей
Зарплата
Примерный оборот (год)
Информация об управляющем составе
Все возможные контакты, Выписка из ЕГРЮЛ
Информация нужна по компаниям в виде отдельных файлов ,примерно 300
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
сайт SEO & developer agency нужно наполнить сайт (шаблон) соотв материалами для англоязычного интернета. Обязателен опыт наполнения "под ключ" таких проектов т.к. вы четко должны продумать структуру.. много чего придется "выкинуть" за ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Мне нужен специалист с опытом работы, который может наполнять/редактировать товары на движке OpenCart 2.0 Админка сделана очень удобно, хостинг на SSD. Ничего не тормозит и не перегружается. Сайт уже наполнен товарами, но нужно ...Завершен8 лет назад
Нужно изготовить коммерческое предложение для фирмы занимающейся строительным снабжением без фанатизма 1.должно быть в электронном виде 2.готовое к печатиНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добавить в существующие карточки рюкзаков Wenger описание и изображение, точнее: 1. Title 2. Описание 3. Изображения товара Пример страницы эталон http://moner.ru/proizvoditeli/wenger/ryukzak-wenger-neo-chyornyj-seryj-1015215 Необходимо скопировать описание, title и вставить ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести новости с одного сайта на другой. 1. При переносе нужно менять размер фото, дам какой нужен. 2. Нужно добавлять 2 версии рус и англ 3. ...Завершен8 лет назад
Требуется наполнить изображениямисайт сайт, поставщиков-производителей 12-14, у некоторых есть свои сайты с изображениями, а некоторые нужно брать в интернете после двух-трёх сравнений, в общем подробности при заключении соглашения на работу. Заполнять нужно только ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо скопировать с сайта http://www.cki-com.ru/ данные позиции http://prntscr.com/dwn9qh 1) Всю информацию и фото (без видео) по каждому товару Разложить по разделам как на сайте. Пишите свою цену.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно изготовить прайс в электронном виде ,тема строительные принадлежности ,можно в формате excel все данные есть на почтеНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Создание группы и наполнение позиций на Prom.ua. Направление - детская одежда. Количество позиций - 70. В дальнейшем больше. Опыт работы с Prom.ua.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад