Сбор и анализ информации. Аналитика

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок204 просмотра

Всем добрый день. 

Нужно выполнить работу ,состоящую из двух пунктов: 

1. Информация по отрасли, раскрывающая следующие пункты : 

Наименование отрасли 

Общее количество компаний, действующих в отрасли на территории Москвы и Московской области 

Общий оборот отрасли (рубли РФ) на территории Москвы и МО (при наличии информации) 

Общее количество людей, занятых в отрасли 

Список компаний, действующих на рынке Москвы и Московской области. 

2. Информация по компании: 

Наименование компании 

Количество филиалов / представительств 

Информация о проектах, продуктах и услугах 

Информация о структуре коллектива 

Количество сотрудников в филиалах Москвы и Московской области 

Общее количество сотрудников 

Информация о вакансиях (HH, сайт): 

Количество вакансий 

Наименование должностей 

Зарплата 

Примерный оборот (год) 

Информация об управляющем составе 

Все возможные контакты, Выписка из ЕГРЮЛ 

Информация нужна по компаниям в виде отдельных файлов ,примерно 300 

8 лет назад
guest_14847222165461
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров