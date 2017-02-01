Перенос 100 описаний с сайта на сайт.

нужно перенести 100 материалов с одного сайта на другой.

на перенос одного обьекта уходит 15-30 минут. это если качественно.

в час 2 обьекта.

в день 10 обьектов. в очень плавном режиме улитки.

это 10 дней займет у вас.

перенести данные о домах с сайта на сайт

с

http://www.tropiclook.com/property/64063

на

http://1Rest.org/s?location=Phuket&checkin=&checkout=&guest=1&room_type=

вся информация будет дана.

важен

1. локация верная - так же как в исходом сайте

2. без ошибок сделано

3. пишите верные цены в календаре

4. заполняете все поля - стандартно.

5. переводчиком делаете описание с англ. русским - и оно должно быть человечным. после редактора правите его.

6. важен порядок фото! такой же как в исходом сайте