Есть сайт с автозапчастями на определенные модели авто Нужно следуя инструкции подобрать номера оригинальных запчастей и занести их в таблицу Далее нужно будет найти цены на эти запчасти и их аналоги. Занести ...
Перенос 100 описаний с сайта на сайт.
нужно перенести 100 материалов с одного сайта на другой.
на перенос одного обьекта уходит 15-30 минут. это если качественно.
в час 2 обьекта.
в день 10 обьектов. в очень плавном режиме улитки.
это 10 дней займет у вас.
перенести данные о домах с сайта на сайт
с
http://www.tropiclook.com/property/64063
на
http://1Rest.org/s?location=Phuket&checkin=&checkout=&guest=1&room_type=
вся информация будет дана.
важен
1. локация верная - так же как в исходом сайте
2. без ошибок сделано
3. пишите верные цены в календаре
4. заполняете все поля - стандартно.
5. переводчиком делаете описание с англ. русским - и оно должно быть человечным. после редактора правите его.
6. важен порядок фото! такой же как в исходом сайте
Выбранный исполнитель
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