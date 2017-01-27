Нужно заполнить доску объявлений стартовыми объявами (для антуража)

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Завершен7 заявок157 просмотров

200-300 позиций с фото и описанием

регистрация не нужна - емейлы при размещении произвольные (только капча)

тематика - различная, товары и услуги

Линк дам в личку.

Бюджет небольшой, как обычно.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$20
3 дня
Все сделано по-высшему разряду. Рассчитался пока частично - 35% - скоро остальное закину
Сергей отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад