Наполнение развлекательного сайта

Здравствуйте! Нужно наполнение сайта. Заказ сдельный, но с перспективой работы на постоянной основе.

Требуется:

1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт от 15 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть из одних картинок;

3. Вести учет в Google таблице.

Требование к кандидату:

1. Усидчивость, внимательность;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, если наполняли на CMS DLE;

3. Уметь обрезать картинки;

4. Базовые знания HTML.

Оплата:

Стоимость 1 статьи 10 центов. Нужно наполнить 200 статей на наш сайт.Запланировано в день 15-20 статей, сделаете раньше – отлично. Если сработаемся, готовы предложить постоянное сотрудничество.