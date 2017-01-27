Наполнение развлекательного сайта

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Завершен3 заявки219 просмотров

Здравствуйте! Нужно наполнение сайта. Заказ сдельный, но с перспективой работы на постоянной основе.

Требуется:

1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт от 15 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть из одних картинок;

3. Вести учет в Google таблице.

Требование к кандидату:

1. Усидчивость, внимательность;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, если наполняли на CMS DLE;

3. Уметь обрезать картинки;

4. Базовые знания HTML.

Оплата:

Стоимость 1 статьи 10 центов. Нужно наполнить 200 статей на наш сайт.Запланировано в день 15-20 статей, сделаете раньше – отлично. Если сработаемся, готовы предложить постоянное сотрудничество.

DLEHTML
8 лет назад
klitavi
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

infoways
Михаил 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
5 дней
Михаил - ответственный исполнитель. Чувствуется рука профессионала. К выполняемой работе относится ответственно, ни разу не подвел по сроками. Сотрудничеством довольна, будем продолжать работать дальше
Спасибо за задачу, четко ставится ТЗ ,своевременная оплата. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

infoways
Михаил 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад