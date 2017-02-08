Разместить объявление на форумах для мам

Коллеги, нужно оповестить мам, которые бывают на форумах, о будущем семинаре о восстановлении здоровья спины и хорошей осанки после родов.

Форумы нужно просмотреть, отобрать живые и опубликовать. Жду предложений по ценам! Спасибо.