Разместить объявление на форумах для мам

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Завершен8 заявок217 просмотров

Коллеги, нужно оповестить мам, которые бывают на форумах, о будущем семинаре о восстановлении здоровья спины и хорошей осанки после родов. 

Форумы нужно просмотреть, отобрать живые и опубликовать. Жду предложений по ценам! Спасибо. 

8 лет назад
JuliaKhara
Юлия 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$1
1 день
Все прошло хорошо, объявления размещены, приятно работать.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад