Оформить 50 статей на информационном сайте

Нужен контент-менеджер для оформления материалов на информационном сайте на Wordpress.

Нужно оформить 50 статей в течении месяца. В дальнейшем, возможно продолжение сотрудничества. Расчет через Webmoney.

Требования к кандидату:

Опыт работы с текстовым редактором Wordpress;

Базовые знания html-тегов для оформления статьи;

Желателен опыт работы с Photoshop для изменения размеров и обрезки картинок, при необходимости.

Педантичность, внимание к деталям и желание сделать работу "на отлично".

Что нужно делать:

Скопировать статью из Google Docs в редактор Wordpress админки сайта;

Оформить подзаголовки, списки, блоки внимания;

Подобрать подходящие картинки и видео в статью.

На первом этапе это все, что от Вас требуется. Подробные инструкции по оформлению статей будут предоставлены.

Тематика сайта – фитнес. Средний размер статьи – 6-10 тысяч символов.

Указывайте примерную цену за 1000 символов или за одну статью. А также примеры работ, при наличии.