Оформить 50 статей на информационном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок318 просмотров

Нужен контент-менеджер для оформления материалов на информационном сайте на Wordpress. 

Нужно оформить 50 статей в течении месяца. В дальнейшем, возможно продолжение сотрудничества. Расчет через Webmoney. 

Требования к кандидату:

  • Опыт работы с текстовым редактором Wordpress;
  • Базовые знания html-тегов для оформления статьи;
  • Желателен опыт работы с Photoshop для изменения размеров и обрезки картинок, при необходимости.
  • Педантичность, внимание к деталям и желание сделать работу "на отлично".
Что нужно делать:

  • Скопировать статью из Google Docs в редактор Wordpress админки сайта;
  • Оформить подзаголовки, списки, блоки внимания;
  • Подобрать подходящие картинки и видео в статью.
На первом этапе это все, что от Вас требуется. Подробные инструкции по оформлению статей будут предоставлены.

Тематика сайта – фитнес. Средний размер статьи – 6-10 тысяч символов.

Указывайте примерную цену за 1000 символов или за одну статью. А также примеры работ, при наличии. 

HTMLWordPress
8 лет назад
lifeso
Олег 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад
$100
10 дней
В целом все хорошо.
Приятно было сотрудничать с Олегом. Понятное ТЗ, постоянный онлайн, вопросы решаются "на лету" без задержек, что значительно упрощает работу. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yaleksandr89_del
Александр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
8 лет назад