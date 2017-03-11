Добавить статьи на Вордпресс

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Завершен3 заявки192 просмотра

Нужно добавить порядка 40 текстов на сайт whatflower.ru/ . Можете перейти по ссылке и посмотреть примеры 2-х текстов. Добавление очень простое, но расписал подробное ТЗ.  

Готов платить за 1 публикацию – 10 руб. 

Оставляйте скайп и когда можете приступить.

WordPress
8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$50
15 дней
Все хорошо!
Все хорошо, работаем дальше

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад