Нужен контент-менеджер для оформления материалов на информационном сайте на Wordpress. Нужно оформить 50 статей в течении месяца. В дальнейшем, возможно продолжение сотрудничества. Расчет через Webmoney. Требования к кандидату: Опыт работы с текстовым ...
Наполнение развлекательного сайта (для девушек)
Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ сдельный, если увидим что хорошо работаете, будем работать на постоянной основе.
Что нужно будет делать:
1. Наполнять сайт по готовым материалам, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 20 статей);
2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть с одних картинок, в основном все такие статьи (картинки все нужно загрузить нам на сайт);
3. Вести учет в Google таблице.
Требование к кандидату:
1. Усидчивость, внимательность;
2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, если наполняли на CMS DLE;
3. Уметь обрезать картинки;
Оплата:
За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Нужно наполнить 50 статей на наш сайт. Запланировано на 1-2 дней работы, сделаете раньше – отлично. Если сработаемся будете получать такие заказы постоянно.
Внимание: Прошу не тратить наше время, если вы не соответствуете этим требованиям - проходим мимо!
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