Наполнение развлекательного сайта (для девушек)

Здравствуйте, нужно наполнение сайта, заказ сдельный, если увидим что хорошо работаете, будем работать на постоянной основе.

Что нужно будет делать:

1. Наполнять сайт по готовым материалам, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 20 статей);

2. Мы даем к примеру одну ссылку откуда нужно скопировать всю статью и добавить нам на сайт. Статьи могут быть с одних картинок, в основном все такие статьи (картинки все нужно загрузить нам на сайт);

3. Вести учет в Google таблице.

Требование к кандидату:

1. Усидчивость, внимательность;

2. Опыт в наполнении сайта (от 1 года), преимущество, если наполняли на CMS DLE;

3. Уметь обрезать картинки;

Оплата:

За одну добавленную статью на сайт мы платим 10 центов. Нужно наполнить 50 статей на наш сайт. Запланировано на 1-2 дней работы, сделаете раньше – отлично. Если сработаемся будете получать такие заказы постоянно.

Внимание: Прошу не тратить наше время, если вы не соответствуете этим требованиям - проходим мимо!