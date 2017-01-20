Требуется контент-менеджер 10-15 статей

Требуется контент-менеджер для размещения 10 статей на сайте с CMS Wordpress. Темактика: кошки. Статьи уже написаны.

Необходимо:

1. Вычитка полученной статьи. Статьи написаны грамотными авторами, ошибок мало, в основном проскакивают очепятки.

2. Подбор картинок для статей. Обычно 1 картинка на 1 абзац. Заполнение Alt и подписи.

4. Поиск видео по теме на сервисе Youtube.com. Например, как купать кошку.

5. Заполнять у статей Заголовки, Title, Keywords, Description не требуется. Их проставлит другой человек.

6. Перелинковка внутри статьи не требуется.

7. Соблюдение структурности документа — Заголовки, списки и прочее.

Количество публикаций в день — около 5. Оплата партиями на веб-мани или ЯД.

Требуется человек с опытом данной работы. Возможно совмещение.

Длина статьи в среднем 4000-6000 символов. Оплата 15/1000 символов. Вы ничего не пишите, только проверяете и размещаете. Доплата за картинки.