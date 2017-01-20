Работа по наполнению сайта

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Закрыт32 заявки294 просмотра

Необходимо наполнить интернет магазин товаром с сайта-донора. Примерно 300 позиций. 5 руб. За позицию

8 лет назад
guest_14850164206873
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад