Пишем интересные (полезные людям) пиар-статьи (женская/мужская аудитория). Нужно разместить статью на максимальное количество бесплатных площадок (СМИ, порталы, статевики и т.д.), обладающих большой посещаемостью. ( SEO-требований к наличию активной ссылки нет). Требуется исполнитель, с необходимым софтом и ...
Работа по наполнению сайта
Необходимо наполнить интернет магазин товаром с сайта-донора. Примерно 300 позиций. 5 руб. За позицию
Выбранный исполнитель
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